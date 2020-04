Thuis op designjacht in Catawiki's schatkamers

De allereerste inbouwkeuken was de Frankfurter Küche. Echt mooi is deze keuken uit 1926 niet, maar wel hyperefficiënt ingericht. En hij was cruciaal voor de emancipatie: huisvrouwen bespaarden door deze en andere huishoudelijke innovaties zo veel tijd, dat ze tijd over hadden om buiten de deur te werken. Kortom, een sleutelstuk uit het twintigste-eeuwse design. En dit iconische ontwer..

Alleen, wat moet ik er mee?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .