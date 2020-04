Schuilhutjes voor dieren

Heeft u deze hutjes zelf gemaakt?

‘Ja, dat klopt. Ze zijn gemaakt van silo’s. Het zijn eigenlijk een soort kleine dierenverblijven, hoewel het ook leuk is als speelhuisje voor jonge kinderen. Ik woon zelf op een boerderij met mijn ouders. Wij hebben ze altijd gebruikt voor de geiten. In een van de hutjes zat de bok, in het andere twee geiten.’

Waarom doet u ze weg?

‘We hebben een varkensbedrijf gehad. Inmiddels zijn we daarmee gestopt en hebben we extra silo’s over. We hebben eerst geprobeerd om ze te verkopen aan bedrijven, maar die hebben grotere nodig. Daarom hebben we ze omgebouwd tot schuilhutjes.’

