Onderzoek je slaap

Nu we met z’n allen zo veel mogelijk thuis werken, is de kans groot dat je slaapritme verandert. Misschien is de verleiding groot om vaak te snoozen en wat langer te blijven liggen – of maak je juist slechte nachten vanwege een huilende baby. Een goed moment om je eens wat meer te verdiepen in je slaappatronen. Sleepzy helpt je daarbij: met deze app houd je allerlei informa..

Sleepzy

Geschikt voor iOS en Android, gratis op proef, daarna betaald.

