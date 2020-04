Paladin Studios, Switch, 3+ 19 euro

Beoordeling: *****

Geweld: **000

Nu we niet naar kantoor mogen, biedt puzzelgame Good Job! je een humoristische beleving van het kantoorleven.

Het klinkt saai, een game over kantoor. Maar de fysieke puzzels bieden juist leuke uitdagingen. Zo moet je bijvoorbeeld in een presentatieruimte de beamer repareren. Dat lukt alleen door elektriciteitskabels te trekken die je als elastiek gebruikt om plantenbakken of dozen door de ruimte heen te schieten. Met een hilarisch spoor van vernieling tot gevolg. Heerlijk om te doen.

