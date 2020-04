'Goed afscheid nemen kan nog steeds'

‘Je bent geneigd om als iemand verdrietig is een hand op de schouder te leggen of een zakdoek aan te bieden. Daarin word je nu beperkt.’ Door het coronavirus verlopen uitvaarten anders dan voorheen. Uitvaartondernemers hebben het er soms moeilijk mee.





Hess uitvaartzorg verzorgt meer uitvaarten dan normaal. ‘Wij beginnen te merken dat het virus langzaam vanuit het zuiden omhoog kruipt’, zegt Mark Elbers, directeur van het bedrijf dat werkt vanuit vier locaties in Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Door de pandemie verlopen alle uitvaarten anders, of iemand nu aan COVID-19 is overleden of niet. ‘Dat begint al bij een meldin..

Een uitvaartondernemer mag nog bij mensen thuis komen voor een gesprek, zolang er geen handen worden geschud en de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Maar Hess uitvaartzorg heeft ervoor gekozen bezoek aan huis zo veel mogelijk te vermijden. ‘We willen geen corona oplopen en we willen het niet overbrengen’, legt Elbers uit. Hij ziet zijn collega’s ook minder. &lsqu..

