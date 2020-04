Groente uit de lente en de zomer op je bord

Heerlijke groenterecepten voor de lente en de zomer. Dat belooft het kookboek Greenfeast. Zijn de recepten echt zo lekker? We proberen een eenpansgerecht uit met aardappels, knoflook en paprika én we maken 'kroketten' van doperwten.

Vertwijfeld staar ik naar de zes groenige hoopjes in de pan. Dit zouden 'krokante beignets' moeten zijn, gemaakt van doperwten en dragon en gepaneerd met ei en wittebroodkruim. Die van mij lijken echter totaal niet op de korte bolle kroketten op het plaatje in het boek. Ik heb net twee uur in de keuken gestaan. Het fornuis is een bende en de afwas gigantisch, maar mijn twee gerechten zi..

Naast de 'krokante beignets' heb ik een eenpansgerecht uit Greenfeast uitgekozen om uit te proberen. De ingrediënten zijn aardappelen, puntpaprika's, een 'bolle' paprika, knoflook, bouillon en bosuien. De inhoud van deze pan ziet er beter uit. En de geur is ook goed. Ik neem een hap en nog een. Dit ruikt niet alleen goed, de smaak is voortreffelijk.

