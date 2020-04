We bakken ons nu thuis suf

Wie dezer dagen bloem, bakmeel of eieren wil kopen in de supermarkt, staat weleens voor lege schappen. Nederlanders hebben de lockdown aangegrepen om de ooit aangeschafte bakmachine van zolder te halen of anderszins te gaan bakken. De al dan niet gelukte resultaten worden gretig gedeeld op sociale media. Albert Heijn zag de verkoop van broodmixen verdubbelen.

‘Ik dacht: bij de molen hebben ze vast wel meel. Er is nergens meer tarwebloem te krijgen. In alle supermarkten is het uitverkocht.’ Johan van der Well (63) stapt van de fiets bij molen Nooit Gedagt in Woudrichem. Hij komt om een pondje bloem. ‘Ik bak mijn eigen koekjes, in kant-en-klare koekjes zit te veel suiker.’

Boven hem draaien de wieken van de molen traag hun rondjes. De oude kern van Woudrichem ligt roerloos in de omarming van de vestingwal. Het coronaslot heeft het stadje veranderd in een decor voor een nostalgische film – een paar fietsers, een vrouw die de ramen lapt, de mulder die het koren maalt. De laatste kan het meel nauwelijks aanslepen. ‘De verkoop is ongeveer 40 procent geste..

