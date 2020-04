Boots mondschilderwerk bereikt de hele wereld

Hanneke Boot (57) maakt sinds 1989 schilderijen voor kaarten en kalenders voor de Internationale Vereniging van Mond- en Voetschilders en de Nederlandse uitgever van deze vereniging Removos. Ze schreef een boek in het Engels over haar leven en het overwinnen van moeilijkheden, Ain’t no mountain high enough. De gedrukte versie laat nog op zich wachten, maar als e-book is het al te koop.

Boot heeft een progressieve spier- en gewrichtsaandoening, maar dat heeft haar er nooit van weerhouden te kijken naar wat ze wel kon. Al toen ze jong was, ontdekte ze dat ze tekentalent had. ‘Als kind heb ik nog met mijn handen getekend, maar dat ging steeds moeilijker.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .