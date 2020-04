Zo wordt thuisblijven weer fijn

Wat kan het leven in een korte tijd veranderen … Dat we nu ineens allemaal thuis zijn, dat had niemand verwacht toen we voor het eerst over het coronavirus hoorden. We werken zoveel mogelijk vanuit huis, de kinderen krijgen online les en ineens zijn we aan huis gebonden.Op het moment dat je ineens veel thuis bent, ga je merken of je huis en interieur nog bij je passen. Een interieur groeit met je mee en dat moet je bijhouden.