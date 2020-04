'Gouden toekomst voor het recyclen van mensenhaar'

Afgeknipt haar gaat normaal gesproken in de prullenbak, maar het hoeft niet. Steeds vaker krijgt het een nieuwe bestemming. Als pruik, touw, compost of armband.





Het behoort voor de meeste mensen tot een regelmatig terugkerende routine: een knipbeurt. Haar groeit dan ook gemiddeld vijftien centimeter per jaar, ofwel 0,3 millimeter per dag.

Van de bergen haar die de tienduizenden kappers in Nederland onder normale omstandigheden bij elkaar vegen, verdwijnt tot nu toe bijna alles bij het restafval. En dat zou in de toekomst best eens als verspilling kunnen worden gezien, want mensenhaar is namelijk prima te recyclen, zo laten verschillende ondernemers, designers en kunstenaars de laatste jaren zien.

