Beetje vroom, wel gezellig

Schapenkoning

Hoe werkt het? Het gaat erom zo veel mogelijk schapen te verzamelen. Iedere spelbeurt bestaat uit vier fasen. Eerst pak je ongezien een schaap uit een zakje. Daarna kun je van je zilverstukken schapen kopen, of een geheime kaart inzetten. In fase drie pak je een kaart en lees je de opdracht voor (behalve als het een geheime kaart is). Het spel is afgelopen als alle speelkaartje..

Wat is er leuk aan? Vooral de opdrachten op de kaartjes. Soms is er een verwijzing naar een bijbelverhaal, zoals ‘Wijze mannen op kamelen vragen de weg naar een stal in de buurt waar een koning is geboren. Je wijst hun de weg en krijgt als dank vijf schapen’. Meestal gaat het om algemene opdrachten waarbij je schapen kunt krijgen of moet afstaan.

