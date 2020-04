Ongeneeslijk zieke Jeroen mist juist nu het samenzijn in de kerk

‘Even een echo laten maken’, dacht Jeroen van Esch (41) uit Gramsbergen. Diezelfde dag nog stond de huisarts op de stoep om te vertellen dat er een tumor was ontdekt in zijn dikke darm. De coronacrisis deed het hele gezin daarna thuisblijven. ‘Ik kan er niet veel meer bij hebben.’

‘Ik ben allang blij dat ik de boel weer een beetje op de rit heb. Het thuisonderwijs van onze drie kinderen Amon (8), Sanna (6) en Lasse (4) stuurt mijn vrouw Thea (40) aan. Ik heb een eigen reclamebureau, dat liep goed. Maar ik zie dat de ene na de andere afspraak geannuleerd wordt sinds de coronacrisis uitbrak. Er was net een stagiaire begonnen. Zij kan gelukkig wel wat oppakken, maar veel ge..

Het is een vreemde samenloop van omstandigheden. Ik ben ziek en als gezin zijn we door de crisis ineens veel samen. Het was Kerst vorig jaar toen ik al met klachten liep. Bloed prikken leverde niets op. Ik had al een tijdje last van buikpijn, diarree (soms met bloed). Wat met hardlopen eerder niet lukte, ging nu wel: ik viel serieus af. In februari hielden de klachten aan. Tot op dat moment ..

