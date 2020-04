Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Hoe help je ze omgaan met het verlies?

Het verliezen van een ouder of broer of zus wordt doorgaans gezien als een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die kinderen kunnen meemaken in hun leven. Toch lukt het vier op de vijf kinderen om met het gemis en verlangen om te gaan. Een op de vijf kinderen loopt vast en heeft professionele hulp nodig.

‘Het intrigeert mij enorm dat mensen veerkrachtig kunnen omgaan met iets wat groot en ingewikkeld lijkt’, zegt Mariken Spuij, die zich heeft gespecialiseerd in rouw en verliesverwerking bij kinderen (zie kader). Hoe het kan dat de een veerkrachtiger omgaat met het verlies van een dierbare dan de ander, is nog onduidelijk, vertelt ze. ‘Er is nog weinig bekend over hoe rouw verloopt. Bij kinderen..

Ouders kunnen hun rouwende kinderen helpen door open en nabij te zijn, zegt Spuij. Dat begint al bij het brengen van het slechte nieuws. ‘Wees duidelijk. Zeg gewoon dat opa of oma dood is of dat een ouder dood gaat’, adviseert ze. Ze gebruikt bewust het woord ‘dood’, want dat is volgens haar voor jonge kinderen duidelijker dan woorden als overleden, sterven of inslapen. ‘Als je zegt dat opa ..

