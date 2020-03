Bakje voor je buren ... en meteen even checken hoe het gaat

Eline Wientjes werkt in een tapasrestaurant. 'Voor meer mensen koken is voor mij geen probleem.' (beeld Rosanne de Boer)

Toen een paar weken geleden de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd, hield directeur Stéphanie van Gerven even haar hart vast: ‘Mogen en willen onze thuiskoks wel doorgaan met het delen van maaltijden?’ Maar het ministerie van Volksgezondheid benaderde hen met de vraag of zij kwetsbare mensen die aan huis gebonden zijn, kunnen voorzien van maaltijden, en nu is het platform drukker dan o..

Het belteam is uitgebreid van vier naar veertien mensen. ‘We kregen veel berichten van mensen die in deze tijd juist iets willen doen voor hun buurtgenoten. Ze helpen degenen met een cruciaal beroep die nu extra hard werken, maar ook hen die kwetsbaar zijn en daarom het huis niet uit kunnen of mensen in quarantaine.’

