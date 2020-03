Slaap kindje, slaap nou toch eindelijk eens! Wat is de oplossing?

‘Ik wil gewoon ons leven terug’, verzucht Suzanne (39) halverwege het gesprek. ‘Dat klinkt misschien zwaar, maar ik wil vooral dat zij er niet meer onder lijdt.’ Die ‘zij’ is haar dochter en het leed is de slapeloosheid die het gezin in een wurggreep houdt. Want sinds haar geboorte, nu drieënhalf jaar geleden, kampt Suzannes eerstgeborene met ernstige slaapproblemen. Zelfstandig in slaap vallen..

De zogenoemde slaapschuld heeft zich in de afgelopen jaren opgestapeld en bleef niet zonder gevolgen. Suzanne kwam een jaar in de Ziektewet te zitten en bij Kelvin op de werkvloer was er steeds minder begrip voor zijn aftakelende concentratie. De oververmoeidheid heeft hun sociale kring bovendien kleiner gemaakt. ‘Afspreken met vriendinnen doe ik sporadisch, omdat ik de energie niet heb.’

