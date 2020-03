Slaap lekker

Vrijdag was het internationale dag van de slaap. Een goed moment om eens stil te staan bij je slaapgewoontes en slaapkamer, want hoe staat het daar mee? Goede nachtrust is zo belangrijk om lekker in je vel te zitten. Na een goede nacht kun je de nieuwe dag weer vol frisse energie aan! Natuurlijk kunnen we een aantal factoren niet veranderen, maar bij het ontwerpen en inrichten van slaapkamers heb ik een aantal handige tips.