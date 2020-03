Indonesisch huisje

Hoe komt u aan dit huisje?

'Het is van mijn opa, die in aandelen handelde. Waarschijnlijk heeft hij het geruild met een Chinese vriend. Dit is Indonesisch, maar in Indonesië wonen ook veel Chinezen. In de oorlog ruilde mijn opa veel spullen. Ik hoorde dat hij een een lifetime ANWB-abonnement heeft geruild, waardoor hij de rest van zijn leven verzekerd was.

Het huisje is een soort erfstuk en heeft al op verschillende plekken gestaan. Eerst hadden mijn ouders het, maar die zijn bezig met ontspullen. Toen heeft mijn zusje het een tijdje neergezet als een soort van altaar en vervolgens is het naar mij gegaan.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .