Laura zit na één werkweek bij een nieuwe baan alweer thuis: hoi collega’s, doei collega’s

Dit experiment zou gaan over mijn eerste werkweek. Over de ongemakkelijke eerste vergadering, over de vraag wanneer je je hakken kunt verruilen voor je comfortabele sneakers. Maar toen kwam corona. En corona veranderde alles.

Dit experiment bleek een avontuur dat rustig begon, en eindigde met een immense cliffhanger. Maar eerst neem ik u een week mee terug in de tijd. Het coronavirus was inmiddels in ons land, maar het leek voor velen van ons nog ver weg.

Het is mijn eerste werkdag op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik stap vol gezonde spanning de werkplek van het team Marketing & Communicatie binnen en ..

Op dag twee van mijn eerste werkweek hijs ik mezelf in een dikke panty en rok met degelijke lengte, want ik ga naar een school met reformatorische grondslag. Ik hoop maar dat geen van de studenten daar ooit mijn Instagramaccount heeft ontdekt, want de modellenkiekjes in mijn vintage seventies jurkjes halen bepaald niet de gemiddelde lengte die men daar voor ogen heeft.

