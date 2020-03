Nelson Mandela-spaarpot

een spaarpot van Nelson Mandela

prijs:

bieden

bijzonderheden:

voelt zwaar aan

waar staat de advertentie:

nd.nl/spaarpot





Op Marktplaats wachten miljoenen tweedehands spullen op een nieuwe eigenaar. Vandaag spreken we met Dennis Elzinga (29) uit Hilversum. Hij verkoopt een spaarpot van Nelson Mandela.

Wat een aparte spaarpot; hoe heeft u die gekregen?

'Ik ben eraan gekomen via de inboedel van een klant van mij. Hij had een kelder vol spullen die hij had verzameld, met een hele collectie van spaarpotten en modelschepen. Er viel niet echt een lijn in te trekken, je zou bijna zeggen dat hij een 'hoarder' (dwangmatige verzamelaar) is.

