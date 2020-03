Vijftien proefritjes voor een meisjesdroom

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders want in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar. Vandaag de auto-biografie van dansschoolhoudster Nicolijn Zieleman uit Lunteren.

Je droomautootje zoeken, da’s nog een hele klus. Maar liefst vijftien proefritjes maakte Nicolijn Zieleman (41), voor ze de ware Mini Cooper gevonden had. En ze onderhandelde er en passant nog paar extraatjes bij. Zoals de ‘Union Jack’-achterlichten en de sportieve striping op de motorkap – om er niet al te klassiek bij te rijden. Dezelfde motorkap die tijdens d..

Deze ‘happy bunch’ is ook precies de reden waarom Nicolijn een vijfdeurs wilde, vertelde ze een dag eerder aan de keukentafel – kinderen naar school, rust in de tent. ‘En ook nog met dat open dak, want dat is handig en leuk, en licht!’

