Doffer en korreliger, dat maakt het zo mooi

Nooit eerder maakten we zo veel foto’s als tegenwoordig. Met een digitale camera en vooral de smartphone klik je dan ook eindeloos door. Toch kiezen steeds meer mensen weer voor ouderwetse fotorolletjes. Slow fotografie is in. 'Door niet op het schermpje te kunnen kijken of de foto is gelukt, focus ik me beter op het fotograferen zelf.'