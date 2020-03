Eenvoudig koken met eieren

Sophie Matthys. Uitg. Manteau, Antwerpen 2019. 144 blz. € 19,99

Terwijl in de vegan-keuken eieren in de ban gedaan worden, vult Sophie Matthys er een heel kookboek mee. ‘Bestaat er iets beters dan een ei?’, vraagt ze zich in haar voorwoord af. Zelf vindt ze van niet. Eieren passen goed bij een kleine portemonnee en bij vegetarische maaltijden.

Matthys haalt haar inspiratie uit de Nederlandse en de wereldkeuken. Ze verzamelde 55 recepten. En ze belooft dat haar gerechten gemakkelijk te maken zijn. En dat is ook zo.

