Een lamp van een tekenpop

Een tafellamp, bureaulamp of gewoon als sfeerverlichting; je kunt met dit lampidee heel veel kanten op. De anatomische tekenpop leent zich goed om zich aan te passen aan het thema dat je wilt gebruiken. Ik koos ervoor om de tekenpop in zittende houding, met het snoer om de schouder, de lichtschakelaar te laten vasthouden.

materiaal

tekenpop verfspuitbus houten blok lijmpistool fitting strijkijzerkabel schakelaar





stap 1 Je begint dit project met het bepalen in welke stand je de tekenpop wilt plaatsen. Ben je tevreden over de houding, dan spuit je hem in de gewenste kleur. Zou je pas na het verven de pop in de juiste houding zetten, dan zie je bij de scharnieren ongeverfde delen. En die moet je dan weer bijwerken.

stap 2 Ik heb ervoor gekozen om zelf een snoer te voorzien van een fitting en schakelaar. Het is natuurlijk ook leuk om een snoer van een oude lamp te gebruiken. Je ziet nu veel lampen met strijkijzerkabel, in allerlei kleuren lengtes en diktes. Ik vind het er hip en trendy uitzien. Voor d..

