Vertrouwen van een ouder helpt een kind om zijn angsten te overwinnen

Bang in het donker, bang om te falen, bang om in de steek gelaten te worden, niet naar een feestje durven, angst is er bij kinderen in heel wat soorten en maten. Vaak valt hier goed mee te leven, maar dit is niet altijd het geval. Wanneer angst het leven van een kind gaat overheersen, is er sprake van overmatige angst. Dit kom je als ouder meestal te weten wanneer kinderen bepaalde situaties..

Angst hoort bij het leven, stelt klinisch psycholoog Linda Klein. Ze behandelt geregeld kinderen met overmatige angst en schreef ook een aantal boekjes over emoties bij kinderen. ‘We leven in een gebroken wereld. Angst helpt om gevaar op tijd te signaleren. Denk bijvoorbeeld aan oversteken. Maar draagt ook bij aan het ontwikkelen van het geweten, want wie niet bang is voor straf, zal sneller..

