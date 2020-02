PEC Zwolle wint e-Divisie

Afgelopen maand trok de e-Divisie de aandacht, de digitale variant van de Eredivisie. PEC Zwolle wist het toernooi te winnen door tegenstanders te verslaan in de voetbalgame Fifa.

beeld ND

beeld ND





E-sports blijven een beetje onder de oppervlakte voor het grote publiek. Game-bedrijven zetten geregeld competities op, omdat die meer publiek naar de game trekken. Omdat er veel competities zijn, weten media en fans niet waar ze kijken moeten. Grote e-sportgames als League of Legends, Dota of StarCraft II ogen ingewikkeld voor een algemeen publiek. Af en toe is er ee..

Al drie jaar probeert de e-Divisie het publiek voor zich te winnen. Achter de e-Divisie zitten de Eredivisie NV, productiehuis Dreamhack, Fifa-maker EA en mediabedrijf Endemol. Alle topclubs uit de Eredivisie hebben sinds een paar jaar gamers onder contract staan om in deze competitie mee te doen. Zo profiteert de e-Divisie van de bekendheid van de eredivisieclubs. De supporters hebben..

