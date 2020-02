Op reis met een radijs

beeld nd

Ken je Dadish al? Dit is een nieuwe platformgame met een wel heel bijzondere hoofdrolspeler: een wandelende radijs. In dit spel ga je als radijs op zoek naar je kinderen: babyradijsjes die je tijdens een dutje uit het zicht bent verloren. Je reist door allerlei verschillende werelden om je kinderen weer terug te brengen naar huis. Dit alles in de typerende platformstijl van oude klassi..

Dadish

Geschikt voor iOS en Android, gratis.

