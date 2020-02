een vintage lucifersdoosje

prijs:

bieden

bijzonderheden:

er zitten geen lucifers meer in

waar staat de advertentie:

nd.nl/luciferdoosje

Op Marktplaats wachten miljoenen tweedehands spullen op een nieuwe eigenaar. Vandaag spreken we met Margareth Plantfeber (54) uit Tiel. Zij verkoopt een vintage luciferdoosje.

Hoe bent u aan dit pakje lucifers gekomen?

'Het is een oud pakje voor de verzamelaar. Via de Kringloopwinkel ben ik eraan gekomen. Ik verkoop wel vaker spullen die ik via de Kringloop koop. Het is een uit de hand gelopen hobby. Het begon allemaal met een vaasje van mijn oma, dat een bijzonder vaasje bleek te zijn. Zelfs musea wilden het hebben. Ik had toen het geld nodig, dus heb het verkocht. Ik vond het interessant dat het zoveel ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .