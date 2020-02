Daar waar rivierkreeften zingen

Delia Owens (vert. Mariëtte van Gelder). Uitg. The House of Books, Amsterdam 2020. 384 blz. € 17,50

Het had niet veel gescheeld of Daar waar de rivierkreeften zingen was op een stoffige plank achter in de Amerikaanse boekwinkels beland. Tot actrice Reese Witherspoone de roman ontdekte en aanprees. Inmiddels zijn ervan miljoenen exemplaren verkocht.

Het Amerikaanse succes heeft uitgever The House of Books ertoe gebracht om de debuutroman van biologe Delia Owens in Nederland opnieuw te lanceren, met een andere cover en titel. De eerste publicatie, in 2018 onder de titel Het moerasmeisje ging ook in ons land namelijk bijna geruisloos. En dat is jammer, want deze bijzondere roman verdient een groot publiek.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .