Plantaardige jongens

Henry Firth & Ian Theasby. Uitg. Fontaine, Amsterdam 2019.

288 blz. € 27

Veganistisch koken – het is, denk ik, net zoiets als wat de paus zal zeggen over het celibaat: je omschrijft het meestal in termen van wat het níét is, maar je hebt er pas wat aan als je ervan uitgaat wat het wél is, en de diepe vreugde daarvan leert kennen.

Vegetarisch is: zonder vlees of vis. Veganistisch is: helemaal zonder dierlijke producten, dus ook geen ei, kaas of melk, zelfs geen melkeiwit, dierlijk vet of gelatine als klein ingrediënt. Zodat er helemaal geen dieren meer worden gebruikt voor onze eet- en drinkbehoeften.

