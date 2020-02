Het regenwater blijft voortaan in Achterveld

Het regenwater dat op het dak van de kerk in Achterveld valt, stroomt naar een wadi: een soort vijver. Hierdoor blijft het regenwater in het dorp en dat is goed voor de grondwaterstand.

Bertus van Burgsteeden (links) en Gerrit Tijmensen bij de pas aangelegde wadi in de tuin van de Sint-Jozefkerk in Achterveld. (beeld Dick Vos)

Het regent en volgens de weersverwachting blijft dat de hele dag zo. Dit betekent dat op het dak van de Sint-Jozefkerk in Achterveld duizenden liters regenwater neerkomt. Dit relatief schone water verdween tot voor kort in het vuilwaterriool. Samen met het afvalwater uit wc’s, badkamers en keukens van woningen in Achterveld, werd het weggepompt naar de waterzuivering in Amersfoort. Sinds kor..

Het heeft de afgelopen weken veel geregend, waardoor de wadi in de kerktuin nu grotendeels vol staat. Twee mannen staan er onder een paraplu trots naar te kijken. Het zijn Gert Tijmensen, voorzitter van de Locatieraad van de Sint-Jozefkerk en Bertus van Burgsteeden, lid van de Locatieraad beheer gebouwen en technische dienst van de kerk.

