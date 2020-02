Soms zou het fijn zijn om code oranje in je relatie toe te passen

‘Nederland zet zich schrap voor storm Ciara’, meldde de NOS vorige week zondag. De eerste storm met een naam. Code oranje voor het hele land. Met man en macht bereidde het land zich voor op het naderende geweld van Ciara. Schiphol annuleerde diverse vluchten. De NS paste de dienstregeling aan. Voetbalwedstrijden werden afgelast en – last but not least – zelfs kerkdiensten moesten het ontgelden. Dappere verslaggevers deden live vanuit de storm verslag van de krachtige windvlagen, zodat wij warm en droog getuige konden zijn van de machtige storm. We zaten er allemaal middenin en we wisten: we moeten maatregelen treffen, anders waait ons tuinstel wellicht de tuin van onze achter- achterburen in of worden we getroffen door een losgelaten stuk dak.

En terwijl ik veilig binnen zat en keek naar de regendruppels die tegen mijn keukenraam zwiepten, dacht ik: dit is het dan, dit is de storm waar we allemaal met een vreemde mix van nieuwsgierigheid en spanning naar uit zaten te kijken. De storm die zorgt voor heisa en ophef en verregende verslaggevers. De storm waarvan we allemaal wisten: hij waait weer over, maar we moeten hem even uit late..

Code oranje. Het zou fijn zijn als je dat ook in je relatie toe zou kunnen passen. Even een dagje alle toegangswegen afsluiten en veilig achter je keukenraampje zitten schuilen tot de storm is overgewaaid.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .