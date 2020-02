'Ik leef redelijk ontspannen'

Lenny Geluk (76) is Kamerlid voor het CDA en woordvoerder op mantelzorg, WMO, cultuur en op emancipatie. Zij is het oudste Tweede Kamerlid. Al voor de totstandkoming van het CDA was ze politiek actief. Lenny heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. ‘Het in stand houden van jezelf kost een heleboel, je moet er in dit vak goed uitzien.’

gezondheid

'Ik doe er alles aan om gezond te leven, dat is tegelijk mijn

gewone leven. Ik sta om zes uur op en mediteer tijdens het aankleden, ik bedenk hoe ik mijn agenda die dag ga invullen als christendemocraat. Ik begin de dag ook met gebed; het is de start voor een gezond leven met discipline. Ik neem een behoorlijk ontbijt. Ik let op wat ik drink en eet, maar verder maak ik er geen gedoe van...

