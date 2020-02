Snelle recepten voor keto-volgers

Keto for one. Het keto-dieet in 100 makkelijke en snelle eenpersoons-gerechten.

Dana Carpender. Uitg. Manteau, Antwerpen 2019. 176 blz. € 22,50

Vijftien kilo in vier maanden. Zoveel is een vriendin laatst afgevallen met een keto-dieet. Ik ben sceptisch over het eten zonder koolhydraten en vraag me af of het wel lekker is. Of is het toch de moeite waard?

Geen macaroni, rijst, aardappelen of brood. Wel: vlees, groenten, eieren en vis. ‘Een ketogeen dieet is een dieet dat zo weinig koolhydraten bevat dat je lichaam gedwongen wordt vet te gebruiken als belangrijkste brandstof’, zo vertelt Dana Carpender in het kookboek Keto for One. In een uitgebreide inleiding verhaalt ze over vetbommetjes, calorieën, koolhydraten en de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .