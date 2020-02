Recepten als erfenis

Laat iemand koken en je proeft iets van zijn DNA. Je weet waar hij vandaan komt, wat zijn identiteit is, schrijft Claudia Roden (83) in haar beroemde kookboek De Joodse Keuken. Vier van haar kookboeken zijn opnieuw uitgegeven.





Het was na het uitbreken van de Suezoorlog in 1956 dat de Egyptisch-Britse kookboekenschrijfster Claudia Roden, toen student in Londen, begon met het verzamelen van recepten. Door de oorlog tussen Egypte aan de ene kant en Israël, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aan de andere kant, vluchtten veel Joden uit Egypte naar Engeland. Het was een traumatische tijd voor een ..

Van de vier heruitgaven leest vooral De joodse keuken niet alleen als een kookboek maar ook als een cultuur- en geschiedenisboek. Zestien jaar werkte Roden aan het boek dat in 1996 voor het eerste verscheen onder de titel The Book of Jewish Food. En vooral in dit boek wordt zichtbaar hoe ze ieder recept benadert als een gouden vondst voor een archief. Ze reisde de hele wereld over op zoek naar Joo..

