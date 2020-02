Minder is meer in deze slaapkamer

De kinderkamer van deze woning in Haarlem had als focuspunt een heel grote raampartij met uitzicht op een park. Maar daar zou een potentiële koper bijna geen oog voor hebben, omdat zijn aandacht door de raamdecoratie en het vele kinderspeelgoed hiervan werd afgeleid.Het roze dekbedovertrek, het kinderwagentje, de dichte luxaflex, de opbergdoosjes en fotolijstjes op de vensterbank, de vele poppen en speelgoed en de kunstbloemen bovenaan het bed zorgen ervoor dat deze slaapkamer erg onrustig overkomt op de verkoopfoto. Daarom heeft de stylist als eerste de luxaflex omhoog getrokken en de vele persoonlijke spulletjes, poppen en knuffels en speelgoed uit de kamer verwijderd.

De stylist vond elders in de woning een trendy blauwe kinderfauteuil. Aangezien de vloerbedekking ook blauw was is gekozen om als basiskleur blauw te gaan gebruiken. Op deze manier wordt er snel rust en harmonie gecreëerd en raakt de potentiële kijker op funda niet afgeleid door de vele kleuren in het vertrek.

Vervolgens werd het bed strak opgemaakt met een neutrale sprei en boven ..

