Instagram: Een trieste maar hoopvolle flamingo

'Ik vind deze flamingo mooi en triest tegelijkertijd, maar toch ook hoopvol', vertelt Eveline van der Lugt over dit kunstwerk dat zij tijdens haar vakantie op Bonaire zag. 'Het is gebouwd door de Groningse afvalkunstenaar Maria Koijck. Het plastic is verzameld tijdens de grootste clean-up op Bonaire ooit, in 2018. Het afval met een roze kleur werd apart gehouden. Er is maar een klei..

zie instagram.com/eveline.vanderlugt/ voor meer foto’s van Eveline

