de autopsycholoog

Nou, daar had Shell als olieboer een fijne arbeider aan: een werknemer die van z'n eigen geld in ware gas-guzzlers toerde om de geneugten van buitensporige brandstofconsumptie te propageren. Maar het plaatje was vast mooi, want die '65 Thunderbird is een indrukwekkende ..

Johans Buick Park Avenue komt uit een andere era (jaren 90), maar deze stelt ons voor raadselen. Bij de RDW is hij geregistreerd als een 'gewone' 3.8, met een brave zescilinder motor die slechts 172 PK leverde. Als het onderhuids inderdaad een Ultra was, met Supercharger (compressor), dan is er dus een foutje gemaakt bij de RDW in Veendam. Maar zelfs die versie haalde me..

