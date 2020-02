‘Amerikanen rij je met je hart’

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders want in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar. Vandaag de auto-biografie van voormalig Shellmedewerker Johan Koppe uit Meeden.





Johan Koppe (75) belandde na een leven lang veelal Amerikaanse merken in een Koreaan. ‘De luxe snufjes die zo’n Aziaat met zich brengt! Adaptive cruisecontrol, rijbaanassistentie, veilig, zuinig en met prettige hoge instap. Ze zijn ook niet aan te slepen begreep ik, die Kia Niro’s.’

De Amerikaanse voorliefde deed hij in zijn jeugd in Delfzijl op. ‘Toen reed de middenstand allemaal in Amerikanen: Studebakers, Cadillacs, Ford Fairlane 500’s en Chevrolets. Stapelgek was ik erop. Op mijn tiende verdiende ik al bij met het poetsen van trouwauto’s, allemaal Ford Fairlanes. En op mijn veertiende leerde ik autorijden in een Chevrolet ’55 Bel Air, van de vad..

