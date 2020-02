Afvallen met aardappels en slagroom

Kate Allinson en Kay Featherstone. Uitg. Scriptum, Schiedam 2019. 272 blz. € 22,99

Ze zijn er zelf nog steeds van onder de indruk: de Britse vrouwen Kate Allison en Kay Featherstone. Vier jaar geleden plaatsten zij hun eerste afslankrecept op Facebook. Nu heeft Pinch of Nom 1,5 miljoen volgers, drie uitgebrachte kookboeken en een team van elf mensen.

Kate en Kay – partners in zowel de keuken als in het leven – zijn niet bepaald dieetgoeroes; beiden voeren de strijd met de kilo's en met de motivatie om deze kwijt te raken. En dat is misschien wel de kracht van hun concept. Of zoals Featherstone het zei in The Guardian: 'Het is gebruikelijk dat mensen eerst afvallen en er dan een boek over schrijven. Wij zitten no..

