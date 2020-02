Marktplaats: ‘Ik voel meer voor de veiligheid van een vaste baan’

Is dit de eerste keer dat u iets wat u zelf heeft gemaakt, verkoopt?

‘Via Markplaats wel, ja. Mijn dochter had een van de tasjes erop gezet; ze is daar handiger mee dan ik. Binnen twee dagen was er zoveel belangstelling voor dat ze zei: joh, dat kun je best vaker doen. Ik werk in een verpleeghuis en een van mijn collega’s haakt heel veel. We spreken weleens af om onze werkstukken mee te nemen. Dan komen er direct collega’s op af. Omdat het gerecycled materiaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .