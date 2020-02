Een statement tegen starende blikken. Anna ontwerpt T-shirts met teksten als ‘Rolmodel’ en ‘Anti-lope’

Sinds de diagnose ALS vorig jaar, gaat het lichaam van Anna de Leeuw (51) hard achteruit. Dat is eng en frustrerend, maar toch probeert ze te genieten. Ze lanceerde een webshop met shirts met grappige teksten en schrijft online eerlijk maar met humor over haar ervaringen. ‘Soms denk ik: je letterlijk dood lachen is ook mooi.’

‘Het maakt niet uit waardoor je in die stoel zit, maar de 'thumbs up' en mooie opmerkingen die je krijgt met deze shirts, maken dat je echt blijer rijdt’, zegt De Leeuw. (beeld privébezit)

Het begon tijdens de zomervakantie in Frankrijk, anderhalf jaar geleden. Een trillend spiertje in haar linkerhand. Toen dat niet direct overging, vond De Leeuw dat ‘een beetje gek’, maar meer niet. In de loop van de week kwam er een tweede spiertje bij en toen nog een in haar arm. Vitaminetekort, dacht ze. ‘Ik eet alleen fruit als het geschild en gesneden voor me staat, en druiven nam ik all..

Dat deed De Leeuw dan ook niet. ‘Ik had een leuke baan bij het mooiste makelaarsbedrijf van Amsterdam, een lieve man, een mooi gezin, ik deed leuke dingen … het leven was goed.’ Maar in de herfst merkte ze dat de spierkracht in haar arm minder werd. De fysiotherapeut gaf haar oefeningen die ze zo fanatiek deed dat ze er een schouderblessure van opliep. Maar de kracht kwam niet terug en zo be..

