Ook Barbie kan in een rolstoel zitten

De afgelopen jaren heeft Barbie het druk gehad. Ze kreeg er een hele hoop beroepen bij - er zijn tegenwoordig poppen die kinderarts, brandweervrouw of voetbalster zijn - en ze verscheen in allerlei verschillende gedaantes. Zo zijn er Barbies in negen verschillende lichaamstypes en 34 verschillende huidskleuren.

Maar deze week kondigde Mattel aan dat Barbie nog diverser en inclusiever wordt. De nieuwste lijn heeft namelijk een pop die in een rolstoel zit, een die een prothese heeft, een die kaal is en een die de huidziekte vitiligo heeft, waarbij de huid gevlekt is.

Barbie is niet de enige die diverser is geworden, ook aan Ken is gedacht. Er zijn drie verschillende lichaamsvormen voor Ken’s, ze hoeven dus niet allemaal meer een wasbordje te hebben. Ook hebben ze meer variatie in kapsel en haarkleur, er is zelfs een Ken met lang haar. Van de mannenpoppen zijn nog geen varianten met beperkingen gemaakt.

