Milieuvriendelijk menstrueren

Menstruerende vrouwen belasten het milieu met zo'n 60 tot 90 kilo afval in hun leven door het gebruik van tampons en maandverband. Maar er zijn alternatieven, zoals de menstruatiecup. Wat is het en wat zijn de voor- en nadelen?

Young woman hands holding different types of feminine hygiene products - menstrual cup and tampons (beeld iStock)





Menstruatiecups zien eruit als een klein bekertje met een steeltje of knopje eraan. Ze zijn gemaakt van flexibele siliconen. Een menstruatiecup wordt inwendig ingebracht en vangt zo het bloed op. De cup is herbruikbaar en gaat volgens de fabrikanten vijf tot tien jaar mee. Ze zijn in meerdere maten te koop.Uit een groot overzichtsonderzoek in het medische tijdschrift The Lancet blijkt dat een mens..

