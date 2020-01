Activision, First Person Shooter, PS4, Xbox One, PC, vanaf 50 euro, 18+

Beoordeling: ****0

Geweld: *****

www.callofduty.com/modernwarfare





De nieuwe Call of Duty bevat weer een sterke verhaallijn en laat de harde realiteit van moderne oorlogsvoering zien.





In deze zestiende Call-of-Dutygame laat maker Infinity Ward de bekende Captain Price terugkeren in een nieuw verhaal. Price en zijn goed geoutilleerde militairen nemen het, met luchtsteun en drones, op tegen terroristen en de Russen. Weinig creatief heet de tegenstander al-Qatala en is er een chemisch gas dat gevonden moet worden. Soms in een wereldstad als London of juist het fictieve Urzikstan.

