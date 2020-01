Zo kom je zeker je bed uit

Sommige mensen zijn met de meest heftige wekkers nog niet uit bed te krijgen. Hoe hard het gepiep of gerinkel ook klinkt naast je kussen, met een simpel tikje snooze je nog even door en voor je het weet, ben je een uur verder. In dat geval heb je een meer tactische oplossing nodig, zoals de app Alarmy. Met deze app kun je ook gewoon verschillende wekkers instellen die zich al dan niet ..

Alarmy

Geschikt voor iOS en Android, gratis.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .