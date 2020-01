Leuk plekje voor vogels

Een vogelvoederhanger kan een sfeervolle decoratie zijn in je tuin en trekt gezellig vogeltjes aan. Hoewel we niet veel vorst hebben dit jaar, voeden veel mensen in de winter graag vogels wat bij. Ik heb daarom een eenvoudig werkstuk uitgezocht om het vogelzaad in te stoppen, dat ook nog eens decoratief staat aan takken van een boom of struik.