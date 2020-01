Een seconde stilte is al lang

We vinden het zo belangrijk dat er geen stiltes vallen in een gesprek dat we onze hersenen er harder voor laten werken. Hoe praten mensen met elkaar? Psycholinguïst Mathias Barthel zocht het uit, en lette daarbij op pauzes, oogbewegingen en zelfs de houding van de tong.

Converseren is een complexe vaardigheid zonder expliciete regels. Want wie spreekt wanneer en hoe snel bereiden we onze zinnen in ons hoofd voor, terwijl we nog luisteren naar de ander? De Duitse psycholinguïst Mathias Barthel (momenteel werkzaam aan de Humboldt Universiteit in Berlijn) ontdekte tijdens onderzoek aan het Nederlandse Max Planck

Instituut dat mensen er alles aan doen o..

U schrijft dat de meeste gesprekken soepel verlopen, dankzij allerlei ongeschreven regels. Welke regels zijn dat?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .