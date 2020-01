Liesbeth Koedoot van LEV wil leren dansen in de regen

Liesbeth Koedoot (40) is zangeres bij de band LEV en werkt twee dagen als kinder- en jeugdpsycholoog. Ze is getrouwd met Freek, die ook in de band speelt, en woont in Houten. Ze hebben twee dochters: Saar (8) en Nova (5). ‘Als alles wegvalt en God soms ver weg kan voelen of lijken, mogen we toch weten dat Hij bij ons is.’