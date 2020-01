‘Zaterdag: powervrouwen, hele dag’ stond er in de agenda van mijn vriendin. Haar dochtertje was onder de indruk: ‘Wow mam, ga je de héle dag sporten?’ Want op de sportschool van mijn vriendin is ‘powervrouwen’ een speciaal op vrouwen afgestemde krachttraining. Of de training alleen is voor vrouwen met power óf dat de training alle vrouwen power geeft, is me nog niet helemaal duidelijk, maar dat terzijde.