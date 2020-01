Hilariteit bij de bakkers

Erg leuk uitje voor het hele gezin met opa en oma erbij, mits goed ter been. Want een klein puntje aftrek is de toegankelijkheid van het museum. Hoewel er trapliften zijn, kunnen de vele levelverschillen in de gekoppelde panden een uitdaging zijn. Wel zijn er veel leuke activiteiten voor de jonge bezoekers.

Volgende keer in deze rubriek: Het Nationaal Militair Museum in Soest (Utrecht).

In het woud van attractieparken, dierentuinen en musea kozen ANWB-leden de leukste uitjes per provincie. Zijn ze echt zo leuk? Vandaag deel 3: Het Bakkerijmuseum in Gelderland.

